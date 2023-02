Suriyada zəlzələ qurbanlarının sayı 3 162 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumat görə, təbii fəlakət zamanı daha 2 200 nəfərdən çox insan yaralanıb.

