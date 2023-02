Azərbaycan Brüssel sülh prosesini dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fevralın 17-də Münxendə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə görüşündə bildirib.

Görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar və Brüssel sülh prosesi ətrafında müzakirələr aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.