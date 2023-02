“ABŞ Ukraynaya 500 milyon dollar məbləğində yardım paketi təqdim edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Ştatların Prezidenti Cozef Bayden fevralın 20-də Kiyevdə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə görüşdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, yardım paketi fevralın 21-də elan olunacaq.

Xatırladaq ki, C.Bayden fevralın 20-də gözlənilmədən Ukraynaya səfər edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.