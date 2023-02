Xəbər verdiyimiz kimi, ABŞ Prezidenti Co Bayden bu gün gözlənilmədən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və xanımı Yelena Zelenskayanın Baydeni qarşıladığı anlar maraqla qarşılanıb.

Belə ki, Baydenin Yelena Zelenskaya ilə səmimi söhbəti kameraların diqqətindən yayınmayıb.

