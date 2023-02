"Daqqılı" ləqəbli bloger Ziliş Cəfərov bu gün məhkəmə qarşısına çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə Ziliş Cəfərov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı (Qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və ya göndərilməsi) maddəsi ilə təqsirli bilinərək 15 sutka həbs cəzası alıb.

