Xalq artisti Ramiz Novruz vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Bildirilib ki, aktyor axşam saatlarında 67 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti mədə xərçəngindən müalicə olunurdu.

Allah rəhmət eləsin!

