"Azdrama" Ramiz Novruzla bağlı MƏLUMAT YAYDI

"Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Xalq artisti Azər Paşa Nemətovun və kollektivimiz adından Ramiz Novruza Allahdan rəhmət diləyir, ailə üzvləri və yaxınlarına səbr arzulayırıq".

Metbuat.az yazır ki, Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı Xalq artisti Ramiz Novruzun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib:"Başsağlığında “Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, Azərbaycanın Xalq Artisti, Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası Ramiz Novruz vəfat edib... Ruhu şad olsun!", - deyə qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.