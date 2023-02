Xalq artisti Ramiz Novruzla vida mərasimi Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun ailəsindən bildirilib.

Xatırladaq ki, Ramiz Novruz dünən axşam uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

