Mərhum Xalq artisti Ramiz Novruzun ölümündən əvvəl çəkilən son görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Xalq artistinin evində çəkilib. Görüntülərdə mərhuma hədiyyə bağışlandığı əks olunub.

Xatırladaq ki, 68 yaşlı aktyor uzun müddət idi mədə xərçəngindən əziyyət çəkirdi. O, ötən gün gecə müalicə aldığı xəstəxanada qəfil dünyasını dəyişib. Ramiz Novruz "Qurd qapısı" qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb.

