Bayden Kiyevdə olarkən Rusiya raket atıbmış - Moskvanın həmləsi uğursuz oldu

ABŞ Prezidenti Co Bayden Kiyevdə səfərdə olarkən Rusiya “Sarmat” raketini sınaqdan keçirib.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ rəsmiləri məlumat verib. Bildirilir ki, qitələrarası ballistik raketin sınağı uğursuz alınıb. Məlumata görə, Rusiya “Sarmat” raketini sınaqdan keçirəcəyi ilə bağlı ABŞ-a əvvəlcədən xəbərdarlıq etdiyi üçün test tərəflər arasında gərginliyə səbəb olmayıb. ABŞ mənbələri qeyd edir ki, sınaq uğurlu olsaydı Prezident Vladimir Putin fevralın 21-də Federal Məclisdəki çıxışı zamanı raketin uğurla sınaqdan keçdiyindən danışardı.

Qeyd edək ki, 10-15 nüvə başlığı daşıya bilən “Sarmat” raketlərinin mənzili 18 min kilometrdir

