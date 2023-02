Atasıyla bağlı paylaşım etdi: "Nə efirdə, nə də səhnədə olacağam"

Mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun oğlu, aktyor Cavidan Novruzov atasıyla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cavidan Novruzov bu sözləri sosial şəbəkədə yazıb:

"İlk dəfə sabahı atasız açdım. Allahdan tək istəyim Ramiz Novruzun yuxuma heç olmasa bir dəqiqəlik gəlməsidir. Məni ancaq yerimdə olan və bu acını yaşayan insanlar tam anlayacaq. Allah hər birinizdən razı olsun, atamı nə qədər sevdiyinizi o qədər hiss etdirdiniz ki, bu, mənə və ailəmə ən gözəl təskinlik idi. Bütün Ramiz Novruz yaradıcılığını sevənlər, Allah sizlərdən min dəfə razı olsun. İnanılmaz dərəcədə pisəm. Elə bir arxa dayaq, elə bir insanı gözlənilmədən itirdim ki, bu, məndə uzun illər tramva qalacaq. Çox güman ki, nə efirdə, nə də səhnədə olacağam. Çünki psixoloji və mənəvi olaraq hər şeydən soyumuşam. Açıq və səmimi deyirəm. Atamın üç və yeddi mərasimi həftənin dördüncü günü keçiriləcək".

Qeyd edək ki, Ramiz Novruz ötən gün mədə xərçəngindən dünyasını dəyişib. O, "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn edilib.

