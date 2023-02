Yunanıstanın ölkəmizdəki səfiri Xristos Kapodistrias Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, görüş məhsuldar keçib.

