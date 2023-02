İspaniyanın baş naziri Pedro Sançes Kiyevə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir İspaniya Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə ilə Polşaya, oradan isə qatarla Kiyevə gedib.

Onu xarici işlər nazirinin müavini qarşılayıb. P.Sanseç Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşəcək.

Qeyd edək ki, Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra bu, Pedro Sançesin Kiyevə ikinci səfəridir.

