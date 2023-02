Azərbaycanda əməkdar rəssam vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın əməkdar rəssamı Ağa Saleh Nuriyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 83 yaşlı rəssam bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, A.Nuriyev 1940-cı ildə Bakıda anadan olub. O, 1957–1962-ci illərdə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində, 1964–1973-cü illərdə Kiyev Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda təhsil alıb. A.Nuriyev 1976-cı ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü olub. Onun əsərləri Gürcüstan, Rusiya, Almaniya, Türkiyə və Azərbaycanda nümayiş edilib. O, 2006-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə əməkdar rəssam adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.