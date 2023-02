Tanınmış vokalçı, Xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Əli Əsgərovun dəfn olunacağı yer açıqlanıb.

Metbuat.az xəvbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, Xalq artisti bu gün saat 13:00-da "Qurd qapısı" qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, Ə.Əsgərov fevralın 23-də, ömrünün 62-ci ilində vəfat edib.

