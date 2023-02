Azərbaycanı "2011-ci ildə “Avroviziya”da təmsil edən müğənni Nigar Camala hücum olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

Onun sözlərinə görə, KİA markalı avtomobili idarə edən şəxs onun yolunu kəsib. Sonra sürücü avtomobildən enərək müğənnidən pəncərəni açmağı tələb edib. Bundan sonra isə o, avtomobilə zərbələr endirib.

