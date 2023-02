Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov instaqramda yarış keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat yayıb. Hüseyn bildirib ki, bu dəfə reallaşacaq olan yarışın qalibinə 30 milyon (675 min manat) rubl dəyərində maşın hədiyyə edəcək.

O, söyləyib ki, bu, instaqramın ən böyük və düzgün yarışı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.