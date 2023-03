Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin iki əməkdaşı vəzifədən uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, idarənin kinoloji şöbəsinin rəisi Hüseyn Paşayev və baş inspektor Nicat Quliyev işdən azad olunublar.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə idarənin əməkdaşları sərəncama götürülmüşdülər.

Eyni zamanda, sərəncama götürülən Culfa Gömrük Postunun rəisi Namiq Quliyev də vəzifəsindən azad olunub. O, Naxçıvan Karqo Terminal gömrük postuna baş inspektor vəzifəsinə təyin olunub.

