Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasında qərarlı olduğunu bildirib.

Metbuat.az Erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Berlindəki çıxışı zamanı danışıb: "Sülh müqaviləsi regionumuz üçün real və davamlı sülh sənədi olmalıdır. Mən sülh, sabitlik, regional və beynəlxalq əməkdaşlıq naminə bu məsuliyyəti daşımağa hazıram".

