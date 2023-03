Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun prezidenti Ahmet Ağaoğlu istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi tviter hesabında məlumat verilib. Məlumata görə, 66 yaşlı prezident istefasını özü açıqlayıb. Onun istefa verməsi klubdakı fikir ayrılığının olması ilə izah edilir.

Qeyd edək ki, Ahmet Ağaoğlu 2018-ci ildən bu vəzifədə çalışıb.

