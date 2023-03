Ucarda avtomobil su arxına aşdı - 7 nəfər xəsarət alıb

Ucarda baş verən avtomobil qəzasında xəsarət alanların adları məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, "Mercedes"də olan 4 nəfər Kəlbəcər rayon sakinləri 1964-cü il təvəllüdlü Zerif Tanrıverdi oğlu Kazımov, 1959-

cu il təvəllüdlü Talıb Nəriman oğlu Ağalarov, 1965-ci il təvəllüdlü Lətafət Pənah qızı Səfərova və 1967-ci il təvəllüdlü Zöhrə Fərman qızı Ağalarovadır. "Hyundai"da olan, adları açıqlanmayan 25-30 yaşlarında 3 xanım isə müxtəlif xəsarətlərlə Ucar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.