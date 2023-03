Ucar sakini intihar edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında rayonun Bərgüşad kənd sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Elmira Yavər qızı Zaidova özünü vanna otağında asaraq intihar edib.

Məlumata görə, mərhum uzun müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Ağrıları son günlər daha da şiddətlənibmiş.

İntiharın hansı səbəbdən baş verməsi hələ ki dəqiq məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

