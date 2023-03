10 mart saat 15:00-da Adana avtovağzalından sonuncu təxliyə avtobusu Azərbaycana yola düşəcəkdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirlikdən bildirilib.

Təxliyə olunmaq istəyən AR vətəndaşlarından 9 mart tarixinədək Səfirliyə məlumat vermələri (Tel: 05010318080) xahiş olunur.

