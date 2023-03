AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin qərarları açıqlanıb

Bu gün AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, aparılmış müzakirələrdən sonra bir sıra qərarlar qəbul olunub.

1. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə bağlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan silsilə tədbir planının hazırlanması AFFA-nın baş katibliyinə tapşırılsın.

2. 2024-2028-ci illər üçün UEFA və 2023-2026-cı illər üçün FIFA tərəfindən ayrılacaq müvafiq maliyyə vəsaiti müxtəlif regionlarda yeni infrastruktur layihələrinin inşasına ayrılsın.

3. Aşağı yaş qruplarından ibarət milli komandaların baş məşqçiləri təsdiq olunsun:

U-19 – Aqil Nəbiyev

U-18 – Elxan Abdullayev

U-17 – Füzuli Məmmədov

U-16; U-15 – İlham Yadullayev

U-19 (qızlar) – Həbib Ağayev

4. AFFA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən müvafiq komitələrin tərkibi aşağıdakı kimi təsdiq olunsun:

Apellyasiya Arbitraj Tribunalı

Sədr:

Nazim Rəşidov – Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun nümayəndəsi

Üzvlər:

Rüfət Kərimov – Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin nümayəndəsi

Arif Əyyubov – Vəkillər Kollegiyasının üzvü

Orxan Məmmədov – Dövlət Vergi xidmətinin nümayəndəsi

Rəşad Qasımov – Fərdi sahibkar

Cavid Quliyev – Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndəsi

Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsi

Sədr:

Tural Eyvazov – Hüquqşünas

Üzvlər:

Orxan Əhmədov – AFFA-nın əməkdaşı

Seymur Səlimli – AFFA-nın əməkdaşı

Fərid Haqverdiyev – Hüquqşünas

Elgiz Abbasov – PFL-in əməkdaşı

Katib:

Nurlan Zeynalzadə – AFFA-nın əməkdaşı

İntizam Komitəsi

Sədr:

Erkin Hüseynov – Hüquqşünas

Üzvlər:

Məlik Həsənov – PFL-in əməkdaşı

Qabil Nəcəfov – AFFA-nın əməkdaşı

Elçin Məmmədov – AFFA-nın əməkdaşı

Aslan Şahgəldiyev – PFL-in vitse-prezidenti

Ramil Cahangirov – Hüquqşünas

Ömər Paşayev – Hakimlər Komitəsinin üzvü

Səs hüququ olmayanlar:

Namiq Əliyev – İntizam üzrə müfəttiş

Müzəffər Müzəffərli – PFL-in əməkdaşı

Rəna Əsədova – AFFA-nın əməkdaşı

5. AFFA-nın Futbol Veteranları üçün fərdi təqaüdləri haqqında Əsasnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması baş katibliyə tapşırılsın

6. Birinci Divizionda çıxış etmək üçün klubların Region Liqasinda 3 illik fəaliyyət tələbi ilə bağlı qərar ləğv olunsun

7. Misli Premyer Liqası, Birinci Divizion və kubok oyunlarının internet üzərindən yayımı və oyunların statistik məlumatlarının əldə olunması PFL-ə həvalə olunsun

8. 2023-2024-cü il mövsümündən etibarən Birinci Divizion və əvəzedici heyətlərin çempionatları ayrı-ayrılıqda keçirilsin. Hər iki çempionat hər birində 10 komanda olmaqla təşkil olunsun

9. 2023-24-cü illər mövsümündən etibarən Birinci Divizionda çıxış edən klublar üçün lisenziyalaşdırma qaydaları tətbiq olunsun. Müvafiq meyarların hazırlanaraq İcraiyyə Komitəsinə təqdim olunması AFFA-nın baş katibliyinə və PFL-ə tapşırılsın.

İcraiyyə Komitəsinin iclasında Yoxlama və Təftiş Komitəsi tərəfindən hesabat məruzəsi təqdim olunub.

