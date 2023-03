Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun baş məşqçisi Abdullah Avcı vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DHA agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, klub rəhbərliyinin föqvəladə iclası keçirilib və Abdullah Avcı vəzifəsindən getməyə qərar verib.

