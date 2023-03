100 milyonluq seçim - Çempionlar Liqası planları dəyişdi

Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappe bu yay böyük məbləğdə pul mükafatı ala bilər.

Metbuat.az "L Equipe" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçunun müqaviləsində sadiqlik bonusu var.

Forvard yay transfer dönəmində Paris təmsilçisini tərk etməsə, 100 milyon avro alacaq.

Komanda UEFA Çempionlar Liqasını qazansaydı, Mbappenin sözləşməsi avtomatik yenilənəcəkdi. PSJ turnirin 1/8 final mərhələsində Almaniya "Bavariya"sına uduzub - 0:1:0:2.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe cari mövsüm bütün yarışlarda 31 oyuna çıxıb, 30 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun hazırkı müqaviləsi 2025-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.