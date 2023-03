Bu il və gələn il ABŞ-nin bir sıra ştatlarında Azərbaycan xalçalarının sərgisi və satışı təşkil olunacaq.

Metbuat.az-a "Azərxalça" ASC-dən bildirilib ki, "Azərbaycan xalçaları" adlı sərgilər səhmdar cəmiyyətinin ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası ilə əldə etdiyi razılığa əsasən baş tutacaq. İlk sərgi martın 27-də Palatanın ofisinin qalereyasında baş tutacaq. Həm klassik, həm də müasir üslubda sərgilənəcək xalçalarla Azərbaycanın zəngin mədəni irsi hər kəsə təqdim olunacaq.

