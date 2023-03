Qadın güləşçilərimiz mübarizəyə başlayır

Azərbaycanın qadın güləşçiləri Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən U-23 Avropa çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Şəhanə Nəzərova təsnifat mərhələsində Mariya Leorda (Moldova) ilə üz-üzə gələcək.

55 kq-dakı Elnurə Məmmədova eyni raundda Angelika Mitkovska (Polşa), 68 kq-dakı Nigar Mirzəzadə Suzanna Molnar (Slovakiya) ilə görüşəcək.

Bu gün həmçinin yunan-Roma güləşçiləri medal qarşılaşmalarına çıxacaqlar. 60 kq-dakı Elmir Əliyev finalda Melkamu Fetene ilə, 72 kq-dakı Qurban Qurbanov İrfan Mirzoyevlə (Ukrayna), 97 kq-dakı Murad Əhmədiyev Aleks Şoke ilə (Macarıstan) güləşəcək.

67 kq-dakı Həsən Məmmədli bürünc medal uğrunda görüşdə İvo İliyevin (Bolqarıstan), 82 kq-dakı İsmayıl Rzayev təsəlliverici qarşılaşmada Adam Qardziolanın (Polşa) müqavimətini qırmağa çalışacaq.

Qeyd edək ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Xasay Həsənli (77 kq) gümüş medal qazanıb.

