Azərbaycan 2 şagird tanınmış universitetə qəbul aldı

Azərbaycanlı şagirdlər Fidan Qarayeva və Dəniz Səttarlı Massaçusets Texnologiya İnstitutuna (Massachusetts Institute of Technology) birbaşa qəbul alıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, Fidan Qarayeva Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin 11-ci sinif şagirdi, Dəniz Səttarlı isə Türkiyə Dəyanət Vəqfi Bakı türk liseyinin 11-ci sinif şagirdidir.

Qeyd edək ki, Fidan Qarayeva riyaziyyat fənni üzrə, Dəniz Səttarlı isə kimya fənni üzrə dəfələrlə beynəlxalq və respublika olimpiadalarının qalibi olublar.

