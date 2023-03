Xərçəngə tutulduğu deyilən Aygün Bəylərin yeni görüntüsü yayıldı - FOTO

Xərçəng xəstəliyinə yoluxduğu deyilən Əməkdar artist, müğənni Aygün Bəylərin yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, fotonu onun həmkarı Nigar Camal öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Nigar paylaşıma "Belə bir sənətkarla bir arada olmaq, onun səsini dinləmək elə özü bayramdır! Sizi çox sevirəm, Aygün xanım! Yaxşı ki, Azərbaycan incəsənətində sizin kimi dəyərli bir sənətkar var", - deyə, yazıb.

Qeyd edək ki, 4-cü dərəcəli xərçəng xəstəsi olması deyilən Aygün Bəylər 6 aydır sağalıb.

Xatırladaq ki, ötən ilin dekabr ayında Prezident İlham Əliyev Əməkdar artist Aygün Bəylərə ev hədiyyə edib.

