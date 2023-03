Qərbə güvənən Paşinyan yenə "qaşınır": Ermənistan hərbi toqquşmanın baş verməsində maraqlıdır

"Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan hazırkı ritorikanı davam etdirib, sülh müqaviləsinin imzalanmasından yayınarsa, hərbi toqquşmanın baş verməsi mümkündür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politoloq hesab edir ki, vasitəçi olan ABŞ və Brüssel N. Paşinyanın pozuculuq siyasətinə seyirci qalır.

"Vaşinqtonun susqunluq nümayiş etdirməsi əsasən N. Paşinyanın anti-Rusiya siyasəti həyata keçirməsidir. Halbuki regionda daha məntiqli və obyektiv siyasət ortaya qoyan Azərbaycandır. N. Paşinyan BMT-nin fakt araşdırıcı missiyanın Laçın dəhlizinə və Qarabağa göndərilməsi təklifini verən zaman Rusiyanın əleyhinə olduğu üçün Vaşinqtondan dəstək alır. Halbuki, ABŞ və Avropa İttifaqı Azərbaycanın Laçın dəhlizinə nəzarət buraxılış məntəqəsi qurmasına dəstək verir".

Politoloq qeyd etdi ki, N. Paşinyanin təklifi sülhə və təhlükəsizliyə təhdid olaraq böhranın davam etməsini özündə ehtiva edir. Amma Azərbaycanın təklifləri Rusiya hərbi kontingentinin fəaliyyətinə də son qoyur.

"Ona görə də ABŞ və Avropa İttifaqı ilə sıx işləməli və Ermənistanın diplomatik təşəbbüslərini neytrallaşdırmaq lazımdır. Situasiya elə bir müstəviyə gəlib çıxıb ki, silahlı toqquşmanın baş verməsi mümkündür. Göründüyü kimi, yeni hərbi toqquşmanın baş verməsində Ermənistan maraqlı görünür. Bir tərəfdən N. Paşinyan "Artsax Respublikası" ifadəsini yığışdırmaqla pas ötürməklə özünün gərginlikdə maraqlı olmadığını göstərir. Halbuki, rəsmi Yerevanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları davam edir",- deyə politoloq fikrini yekunlaşdırıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

