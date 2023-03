Vüqar Qurbanovdan YENİ TƏYİNATLAR

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanovun müvafiq əmrləri ilə TƏBİB-in tabeliyindəki bir sıra tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən bildirilib.



Nizami Tibb Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə həkim-terapevt Eldar Abbasov, Suraxanı Tibb Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə həkim-oftalmoloq Aybəniz Saniyeva, Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsinə həkim-radioloq Səxavət Cəbrayılov, Naftalan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsinə həkim-uroloq Samir Allahverdiyev təyin olunublar. Onların hər biri səhiyyə idarəetməsində uzun müddət təcrübəsi olan tanınmış mütəxəssislərdir.

Ötən gün Vüqar Qurbanov TƏBİB-də yeni təyinat alan direktorları qəbul edib.

Görüşdə TƏBİB-in İcraçı direktoru tibb müəssisələrində xidmət keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, icbari tibbi sığortadan yararlanan vətəndaşların məmnunluq dərəcəsinin artırılması, həmçinin xəstəxanalarda mövcud nöqsan və çatışmazlıqların qısa müddət ərzində aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib.

V.Qurbanov tibb personalının əməyinin stimullaşdırılması, cəmiyyətdə həkim nüfuzunun yüksəldilməsi və həkim adına xələl gətirən halların aradan qaldırılması üçün ardıcıl işlərin görülməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.



Çıxış edən müəssisə rəhbərləri göstərilmiş etimada görə öz təşəkkürlərini bildirib, qarşıya qoyulan tapşırıqların qısa zaman ərzində icra ediləcəyini qeyd ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.