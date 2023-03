Keniyada 63 yaşlı kişi gənc qadınlara səslənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o özünə 9-cu həyat yoldaşını axtarır. Məlumata görə, David Zakayo adlı şəxsin 8 həyat yoldaşı və 7 sevgilisi var. 107 uşağı olan 63 yaşlı şəxs ailəsini genişləndirmək istədiyini ifadə edib. Bölgəsinin standartlarına görə yoxsul hesab edilən Davidin yarım hektar qarğıdalı sahəsi var.

63 yaşlı şəxs özünü adı İncildə qeyd edilən, 700 həyat yoldaşı və 300 sevgilisi olan Kral Slomona bənzədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.