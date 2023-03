Şoyqu ABŞ PUA-sını düşürən pilotları mükafatlandırdı

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu Qara dənizdə ABŞ-a məxsus MQ-9 tipli pilotsuz uçuş aparatının düşməsinə səbəb olan Rusiya döyüş təyyarələrinin pilotlarını mükafatlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Açıqlamada Şoyqunun ABŞ PUA-sının Rusiya sərhədlərini pozmasının qarşısını alan Su-27 təyyarəsinin pilotlarını mükafatlandırdığı bildirilib. Məlumatda deyilir ki, ABŞ-a məxsus MQ-9 tipli PUA-nın “müvəqqəti status zonası”nı pozaraq Qara dənizə düşüb.

Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynadakı “xüsusi hərbi əməliyyat” səbəbiylə beynəlxalq standartlara uyğun olduğunu irəli sürərək “müvəqqəti status sahəsi” elan edib

