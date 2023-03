Bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Belçika Krallığının Brüssel şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

Bu barədə XİN-dən Metbuat.az-a bildirilib.

Nazir Brüsseldə “Türkiyə və Suriyadakı insanlar üçün birlikdə” adlı Beynəlxalq Donorlar Konfransında iştirak edəcək.

