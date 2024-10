“Yuventus”a xoş gəldin Arda Güler - Transferi açıqladılar

"Yuventus" Arda Gülərin transferini rəsmən açıqlayıb. Amma həqiqət sonradan üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yuventus"un ingiliscə olan rəsmi X hesabında “Real Madrid”in ulduzu Arda Gülerin transferi açıqlanıb. Paylaşımda ““Yuventus”a xoş gəlmisiniz, Arda Güler! Futbolun yüksələn ulduzu artıq “Juventus” ailəsinin bir parçasıdır! Bu yeni səyahətdə birlikdə tarix yazmağa hazırsınızmı?” - deyə bildirilib.

Paylaşımdan sonra “Yuventus” məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Açıqlamada ingiliscə hesabın hakerlər tərəfindən ələ keçirildiyi bildirilib.

