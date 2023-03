Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Donorlar Konfransında iştirak edib - FOTO

Martın 20-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Brüsseldə keçirilmiş “Türkiyə və Suriyadakı insanlar üçün birlikdə” Beynəlxalq Donorlar Konfransında iştirak edib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən Metbuat.az-a bildiriblər ki, Avropa İttifaqının (Aİ) üzvləri, qonşu və tərəfdaş ölkələr, “Böyük İyirmilik” (G20), Körfəz Əməkdaşlığı Şurası ölkələri, BMT, digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən beynəlxalq, habelə Avropa maliyyə institutlarının təmsil olunduğu konfrans Türkiyədə və Suriyada baş vermiş zəlzələlərin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədilə keçirilib.

Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenin, Aİ Şurasına sədrlik edən ölkə qismində İsveçin Baş naziri Ulf Kristersonun və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın video formatda çıxışlarından sonra Türkiyədə fəlakət sonrası ehtiyacların Türkiyə hökuməti, BMT-nin İnkişaf Proqramı, Dünya Bankı və Aİ tərəfindən hazırlanmış ilkin qiymətləndirilməsi təqdim edilib. Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun nitqindən sonra yardım vədləri sessiyası çərçivəsində Konfrans iştirakçılarının çıxışları dinlənilib.

Nazir Ceyhun Bayramov konfransda çıxış edərək baş vermiş dəhşətli fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin səfərbər edilməsinə istiqamətlənən tədbirin təşkilinin təqdirəlayiq olduğunu bildirib. Bu xüsusda, Azərbaycanın dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində böyük insan tələfatı, o cümlədən dağıntılar ilə üzləşən qardaş Türkiyə, habelə Suriya ilə həmrəy olduğu qeyd edilib.

Zəlzələnin ilk günlərindən etibarən Azərbaycanın Türkiyəyə dəstək nümayiş etdirərək, dərhal axtarış-xilasetmə dəstələri, tibbi heyət, könüllülər, habelə humanitar yardımlar göndərdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanın bölgəyə 940 nəfər xilasedici, tibbi personal və könüllü dəstələri, 5300 tondan artıq humanitar yük göndərdiyi qeyd olunub. Türkiyəyə zəlzələ bölgəsində çalışan aidiyyəti təşkilatlar vasitəsilə indiyə qədər 45 milyon ABŞ dollarından artıq maddi yardım göstərildiyi vurğulanıb.

Azərbaycanın hər zaman olduğu kimi bundan sonra da qardaş Türkiyənin yanında olacağı, bu xüsusda ölkəmizin zəlzələdən sonrakı bərpa və quruculuq işlərində nəticə yönümlü maddi və texniki dəstəyin göstərilməsini davam etdirəcəyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikasının bölgədə bərpa-quruculuq işinə töhfəsi çərçivəsində 100 milyon ABŞ dolları məbləğində yaşayış binalarının, sosial obyektlərin və təhsil ocağının tikintisini həyata keçirəcəyi elan olunub.

Konfransın sonunda tədbirə ev sahibliyi edən Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen və Aİ Şurasına sədrlik edən ölkə qismində İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson yekun bəyanatla çıxış ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.