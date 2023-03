"Mən o cür səhnəyə çıxmaq istəmirəm" - Fərda Xudaverdiyev

Aktyor Fərda Xudaverdiyev yenidən qalmaqallı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "MTV maqazin"ə danışan Xudaverdiyev israrla qadın paltarı ilə səhnəyə çıxmayacağını bildirib:

"İnsanları güldürmək üçün qadın paltarı geyinmərəm. Məni o paltarda görmək istəyənlər elə də qocalacaqlar. Hansı kişi qadın paltarı geyinib səhnəyə çıxsa zatən insanlar ona güləcəklər. Bir kişinin qadın paltarında çıxmağı gülməlidir. Mən o cür paltarla səhnəyə çıxmaq istəmirəm".

Aktyor bu açıqlaması ilə yenidən bəzi həmkarlarının bostanına daş atıb. Onların Fərdanın bu sözlərinə reaksiyasının necə olacağını isə zaman göstərəcək.

