​“Azerçay” milyonların izlədiyi aşpazı Masallıya dəvət etdi - VİDEO

Hər zaman maraqlı layihələri ilə gündəmə gələn “Azerçay” növbəti dəfə ənənəsinə sadiq qalıb.

Doğma çayın dəstəyi ilə dünyaca məşhur “Wilderness cooking” "Youtube" kanalı tərəfindən Masallıda “hinduşka ləvəngisi bişirilib. Novruz bayramına özəl olaraq hazırlanmış buraxılışda cənub zonasının sevilən yeməyi olan ləvəngi torpağın altında bişirilib. Məşhur aşpaz Təvəkkül Aslanovu qarşılayan “Talış nənələri” ona Novruz bayramı münasibətilə “Azerçay” hədiyyə ediblər.

Möhtəşəm ləvənginin hazırlanmasını izləmək üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiniz:



