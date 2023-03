“SOY” prodakşının rəhbəri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, mərhumun yaxınları, dostları onun Yasamal rayonundakı evinə toplaşıb.

Prodüserlə eyni qəzada yaralanan xanımı Dilarə Əliyeva da öz mənzilində həyat yoldaşı ilə vidalaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.