Mahaçev, Volkanovski və UFC Avstraliyada titul uğrunda mübarizədə nə qədər qazandılar

UFC döyüşü nə qədər baha ola bilər? Bunu başa düşmək üçün Mahaçev, Volkanovski və döyüşün təşkilatçısının qazandıqları təxmini məbləği hesablamağa qərar verdik.

İslam Maxaçev və Aleks Volkanovski Avstraliyada keçirilən UFC 284 turnirində titul uğrunda döyüşüb. Mahaçev ilk müdafiəni keçirdi və ilk P4P nömrəsi oldu və Volkanovski UFC-də ilk dəfə məğlub oldu.

Bütün partiyalar nə qədər qazandı?

Oliveira Maxaçev ilə titul üçün təxminən bir milyon dollar aldı və indi Volkanovski ilə döyüşün təşviqindən narazıdır.

Hətta mostbet bukmeker kontoru istifadəçilərin dünyada bir neçə milyon məbləğində bu mübarizəyə mərc etdiyini bildirdi.

Mahaçev mediadakı fiqurlar və onun real pul mükafatları arasındakı yazışmalardan danışıb: “Mənim qonorarım heç vaxt üst-üstə düşmürdü . Və ya daha çox göstərildi, ya da daha az. Bu məlumatın haradan gəldiyini bilmirəm. Orada Dana Uaytdan şəxsi bonuslar haqqında təfərrüatları izah etdi. Döyüşlərdən bir ay sonra onları bəzi döyüşçülərə göndərir. Məbləğ 5-10 min dollardır.

Mahaçev məbləğlər arasındakı uyğunsuzluqdan danışsa belə, niyə biz ümumiyyətlə pul haqqında material hazırlayırıq? Bir neçə mühüm giriş var: rəsmi rəqəmlərin olmaması və düzgün hesablama prinsipi. UFC döyüşçüləri adətən döyüşlərdə qazanclarını açıqlamırlar. Buna görə də, onlar haqqında bütün təfərrüatlar insayderlərə və müsahibələrdən əldə edilən fraqmentlərə əsasən dərc olunur.

Volkanovskinin Son ilə döyüşə görə qonorarı 1,7 milyon dollar ola bilər. Bəlkə də divizionda ən yüksək maaş alan döyüşçü

Volkanovski Mahaçova girməzdən əvvəl karyerasında 26 döyüş keçirib. Nəticə: 25 qələbə və bir məğlubiyyət. UFC-yə qoşulmazdan əvvəl uduzduğu yeganə dəfə 2013-cü ildə AFC 5 turnirində olub.UFC-də Volkanovski 12 qələbəlik seriyaya çıxıb. MMA Salaries veb saytı onun xalis sərvətini 5,8 milyon dollar qiymətləndirdi . Digər döyüşçülərin haqları və döyüşlərə görə bölgüsü haqqında da ətraflı məlumatlar var.

Bu rəqəmlər reallığa yaxındır, lakin həddindən artıq qiymətləndirilə bilər. 2022-ci ilin yayında Volkanovski Holloway-ə qarşı üçüncü döyüşünü keçirdi - orada yekdil qərarla qalib gəldi. MMA Salaries Volkanovskinin qazancını 1,2 milyon dollar qiymətləndirib. Bundan əvvəl UFC 273-də Jung Chan Sung ilə döyüş olmuşdu - orada rüsum, müxtəlif mənbələrə görə, 650 mindən 1,7 milyona qədər qiymətləndirilirdi.. MMA maaşları ən yüksək rəqəmə sahib idi.

Avstraliyada bir stadion satıldı və PPV nömrələri demək olar ki, Konor və Poirier arasında üçüncü döyüşə çatdı

UFC üçün faydaları anlamaq da vacibdir. 2018-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Avstraliyada hər baxış üçün ödəniş (=nömrəli turnir) tədbiri keçirilib . UFC-nin bir nömrəli ümumi reytinqi Həbibin varisi ilə evdə döyüşür. Döyüşün dünya təbliğatı həqiqətən zəif olsa belə (digər döyüşçülər də təsdiqləyir), Avstraliya bazarına giriş artıq uğurla başa çatıb

Mahaçevin zəif yüksəlişlə bağlı tənqidinə cavab olaraq, Dana Uayt dedi ki, onun Volkanovskiyə qarşı vuruşu bütün zamanların ən böyük beş hadisəsindən biri olacaq. Məkan - 15,5 min tamaşaçı tuta bilən Pertdəki RAC Arena. Uaytın sözlərinə görə, Avstraliyada döyüşə maraq çox olub.

“Artıq arena satılıb. İndi Perthdə bilet almaq istəyirsinizsə, bu işləməyəcək. Hər şey Avstraliyada ən böyük nömrəli turnir olacaqindi Conor McGregor və Dastin Poirier arasındakı üçüncü döyüşdən təxminən altı faiz geri qalır.. Yəqin ki, rekordu qıracağıq”, - Uayt bildirib.

Volkanovski dördüncü dəfə Avstraliyada döyüşdü, amma ilk dəfə çempion oldu. Əsas kartda daha iki avstraliyalı və bir Yeni Zelandiyalı görünsə də, tədbiri təbliğ edən və diqqəti cəlb edən əsas şəxs o idi. Sports Business Journal, Conor və Poirier arasında üçüncü döyüş üçün PPV satışlarının 1,8 milyon (ABŞ-dan 1,3 milyon, dünyanın qalan hissəsindən 0,5 milyon) olduğunu göstərdi. Rekord 2018-ci ildə Konor və Həbib arasındakı döyüşə (2,4 milyon satış) məxsusdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.