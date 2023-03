"Əla oyun göstərdik" - Millimizin baş məşqçisi

"İkinci qola qədər oyunda qaldıq. Fikirləşirəm ki, əla oyun göstərdik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni De Byazi İsveçə 0:5 hesabı ilə məğlub olduqları AVRO-2024-ün seçmə mərhələ oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

İtaliyalı mütəxəssis ikinci qolun həlledici olduğunu bildirib: "İkinci topdan sonra onların hər imkanı qol oldu. Bizim də şanslarımız oldu. Heç-heçə edə bilərdik. 70-75 dəqiqə çatdırırıq, sonra bizə çətin olur. Rəqib fiziki cəhətdən çox güclü idi".

