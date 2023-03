Eyni anda iki bəylə evlənən gəlin gündəm oldu - Ailə üzvləri çoşqu ilə sevindi / VİDEO

İtaliyada keçirilən toy diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan görüntülərə görə, gəlin toy mərasimi zamanı eyni anda iki ayrı bəylə ailə qurub. Bir-birinin əlini tutaraq and içən üçlüyün toy görüntüləri sosial mediada diqqət çəkib. Bəylərin və gəlinin ailə üzvləri üçlüyü böyük coşqu ilə alqışlayıblar. Bəzi sosial media istifadəçiləri pis reaksiya versə də, bəziləri əsl sevgini müdafiə edən şərhlər yazıb. Bəzi istifadəçilər isə görüntülərə inanmadıqlarını və bunun uydurma olduğunu iddia ediblər.



