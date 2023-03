Xalq artisti Ramiz Məlikin səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəvər verir ki, bu barədə ürək-damar cərrahı, millət vəkili Rəşad Mahmudov feysbuk hesabında paylaşım edib.

O qeyd edib ki, Ramiz Məlikin Biraz soyuqdəymə, biraz da mədə bağırsaq problemi yaranıb: "Deyir ki, onu da sən müalicə et:)). Onu çox sevdiyimizi və işinə ürəkdən inandığımız mütəxəssislərə göndərəcəyimə söz verdim. Razılaşdıq", - deyə Mahmudov paylaşıma əlavə edib.

