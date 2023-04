Lənkəranda ağır qəza baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, hadisə Nərimanabad - Liman yolunda baş verib. Xanım sürücünün idarə etdiyi "Mercedes A class" markalı avtomobil idarəetməni itirərək aşıb.

Hadisə zamanı 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.

