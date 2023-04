Aprelin 2-də Səbail rayonu ərazisində Bakı şəhər sakini olan bir qadının içərisində pulu, sənəd və bank kartı olan çantasının soyğunçuluq yolu ilə talanması barədə polisə məlumat daxil olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səbail RPİ 9-cu Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində soyğunçuluq əməlində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Ozal İbrahimli müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

