"Çelsi"nin yeni baş məşqçisi Frenk Lempard komandanın azarkeşlərinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,mütəxəssis bunları deyib: “Mənim qayıdışıma sevinənlərə çox minnətdaram. Kimsə xoşbəxt deyilsə, anlaya bilər ki, komandanı istədiyim yerə çatdırmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm və onlara fəxr edəcəkləri bir komanda verəcəyəm".

Qeyd edək ki, Lempard 2019-2021-ci illərdə də bu komandanı çalışdırıb.

