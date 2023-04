Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi xidmət zamanı itkin düşən hərbçilərin kimliyi bəlli olub.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadən xəbər verir ki, həmin hərbçilər - Hüseyn Əhliman oğlu Axundov, digəri isə Aqşin Qabil oğlu Bəbirovdur.

Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında hərbçilərimizin Şahbuz rayonu istiqamətində yoxa çıxdığı deyilir.

