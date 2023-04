Prezidentin Naxçıvanda yüksək vəzifə verdiyi şəxs KİMDİR?

Xəbər verdiyimiz kimi, Samir Əhməd oğlu Seyidəhmədli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Samir Seyidəhmədli bundan əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinin rəisinin I müavini olub. Bu vəzifəsən əvvəl isə Baş idarənin rəis müavini olub.

Samir Seyidəhmədli iş karyerasına DVX-da (əvvəlki Vergilər Nazirliyi) 2005-ci ildən başlayıb.

