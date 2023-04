Bu gün şəhid olan hərbçilərimiz - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 11-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub.

Erməni təxribatı nəticəsində üç hərbçimiz şəhid olub. Bunlar Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğludur.

Metbuat.az həmin hərbçilərimizin fotolarını təqdim edir:



Zalov Vidadi Nizami oğlu

Şahbuz Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu



Həsənov Elşad Qabil oğlu

